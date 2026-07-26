< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje majetkovú trestnú činnosť, verejnosť žiada o pomoc
Policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorého fotografiu zverejnili na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje majetkovú trestnú činnosť. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorého fotografiu zverejnili na sociálnej sieti. Vyzvali občanov, aby ich kontaktovali, ak majú o ňom akékoľvek informácie. Urobiť tak môžu na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorého fotografiu zverejnili na sociálnej sieti. Vyzvali občanov, aby ich kontaktovali, ak majú o ňom akékoľvek informácie. Urobiť tak môžu na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.