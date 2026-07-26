Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. júl 2026Meniny má Anna a Hana
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje majetkovú trestnú činnosť, verejnosť žiada o pomoc

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorého fotografiu zverejnili na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje majetkovú trestnú činnosť. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorého fotografiu zverejnili na sociálnej sieti. Vyzvali občanov, aby ich kontaktovali, ak majú o ňom akékoľvek informácie. Urobiť tak môžu na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla

ECB predstavila návrhy nových bankoviek