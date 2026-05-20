NAHÁČ V CENTRE TRNAVY: Mladík skončil za mrežami
Polícia vyšetruje mladého muža, ktorý pobehoval nahý po námestí v Trnave
Autor TASR
Trnava 20. mája (TASR) - Polícia vyšetruje prípad výtržníctva, ku ktorému došlo v utorok (19. 5.) večer na Trojičnom námestí v Trnave. Mladý muž sa tam z doposiaľ nezistených príčin vyzliekol a nahý pobehoval po námestí, čím vzbudil verejné pohoršenie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.
Konanie muža ukončila hliadka Mestskej polície Trnava, ktorá na mieste zasiahla. Po vykonaní potrebných úkonov ho eskortovali do policajnej cely. Prípad si následne prevzal poverený policajt z obvodného oddelenia Policajného zboru Trnava, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Polícia bližšie okolnosti prípadu vyšetruje.
