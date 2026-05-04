Polícia vyšetruje na Spiši tri prípady motorkárov, dvaja jazdili opití
Autor TASR
Kežmarok 4. mája (TASR) - Na Spiši polícia vyšetruje tri prípady dopravných nehôd a priestupkov motorkárov, v dvoch z nich zohral úlohu alkohol. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
V obci Lendak v okrese Kežmarok sa v nedeľu (3. 5.) popoludní zranil 28-ročný muž, ktorý viedol motocykel bez evidenčného čísla a bez vodičského oprávnenia. Pri prejazde zákrutou narazil do obrubníka a spadol. Dychová skúška u neho preukázala takmer 2,5 promile alkoholu. Muž utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako šesť týždňov. Polícia ho obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Ďalší prípad sa stal v nedeľu dopoludnia vo Vysokých Tatrách, v časti Tatranská Polianka. Motocyklista z Poľska nezvládol prejazd zákrutou a narazil do zvodidiel. Utrpel ťažké zranenia, jeho rovnako stará spolujazdkyňa sa zranila ľahko. Alkohol u vodiča nezistili. Škoda bola predbežne vyčíslená na približne 10.000 eur.
Polícia riešila aj prípad zo soboty (2. 5.), keď popoludní hliadka medzi obcami Ľubica a Vrbov zastavila motocykel bez evidenčných čísel. „Pri kontrole bolo zistené, že vodič je pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer 1,8 promile,“ dodala hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
