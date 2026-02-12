Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na účely zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie.

Levice 12. februára (TASR) - Polícia vyšetruje nález dvoch tiel bez známok života v Leviciach. Telá našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy v ranných hodinách. Podozrivá osoba bola krátko po čine zadržaná, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na účely zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie. Na miesto sa presúva výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre spolu s tímom krízovej intervencie.

Bližšie informácie polícia poskytne, keď to situácia dovolí.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

