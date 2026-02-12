< sekcia Regióny
HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá
Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na účely zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie.
Autor TASR,aktualizované
Levice 12. februára (TASR) - Polícia vyšetruje nález dvoch tiel bez známok života v Leviciach. Telá našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy v ranných hodinách. Podozrivá osoba bola krátko po čine zadržaná, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na účely zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie. Na miesto sa presúva výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre spolu s tímom krízovej intervencie.
Bližšie informácie polícia poskytne, keď to situácia dovolí.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
