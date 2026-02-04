< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje nález mŕtvej ženy pri centre Bratislavy
Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti.
Bratislava 4. februára (TASR) - V bratislavskom Starom Meste na Bottovej ulici našli v stredu nadránom ženu bez známok života. Jej totožnosť je doposiaľ neznáma. Polícia na mieste vykonáva procesné úkony. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Krátko po 4.30 h sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici. Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti,“ priblížila hovorkyňa. Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
