Polícia vyšetruje nález mŕtvej ženy pri centre Bratislavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti.

Bratislava 4. februára (TASR) - V bratislavskom Starom Meste na Bottovej ulici našli v stredu nadránom ženu bez známok života. Jej totožnosť je doposiaľ neznáma. Polícia na mieste vykonáva procesné úkony. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Krátko po 4.30 h sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici. Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti,“ priblížila hovorkyňa. Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.

