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MŔTVA ŽENA NA CINTORÍNE: Ležala na náhrobnom kameni

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Telo seniorky bolo na cintoríne v Starej Kremničke nájdené v utorok (14. 7.) vo večerných hodinách.

Autor TASR
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Stará Kremnička 17. júla (TASR) - Na cintoríne v obci Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom bolo nájdené telo 70-ročnej ženy. Prípadom sa zaoberá polícia, začaté bolo trestné stíhanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Na prípad upozornila TV Joj.

Telo seniorky bolo na cintoríne v Starej Kremničke nájdené v utorok (14. 7.) vo večerných hodinách. Podľa TV Joj malo ležať na jednom z náhrobných kameňov, žena mala byť sčasti vyzlečená.

„Po stotožnení osoby bolo zistené, že išlo o telo 70-ročnej ženy. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uviedla Žabková s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
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