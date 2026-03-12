< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje násilnú smrť muža v Ilave
Bližšie informácie polícia poskytne, až keď to procesná situácia umožní.
Autor TASR
Ilava 12. marca (TASR) - Polícia vyšetruje násilnú smrť muža v jednom z rodinných domov v Ilave. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Oznámenie o náleze tela muža bez známok života, ktorý mal zomrieť na následky násilného konania inej osoby, prijala polícia vo štvrtok ráno. „Operačný dôstojník vyslal okamžite na miesto udalosti policajné hliadky, ktoré danú vec preverili a potvrdili. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne,“ uviedla Krajčíková.
Aktuálne policajti podľa nej na mieste zabezpečujú prvotné procesné úkony za účelom riadneho objasnenia skutku.
