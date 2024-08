POZOR, ZÁKRUTA: Vodič s vyše 2,5 promile to nezvládol

Slanské Nové Mesto 28. augusta (TASR) - K havárii osobného auta došlo v nedeľu (25. 8.) v noci v katastri obce Slanské Nové Mesto v okrese Košice-okolie. Na mieste sa nachádzal 42-ročný zranený muž, ktorý mal podľa zistení v organizme viac ako 2,5 promile alkoholu. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Objasňovanie tejto dopravnej nehody však naďalej prebieha, je potrebné vykonať ešte ďalšie procesné úkony a až následne bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci," uviedla.



Pri nehode vozidlo zn. VW Polo po prejazde pravotočivej zákruty zišlo v protismere z cesty a narazilo do svahu odvodňovacej priekopy. Mužovi, ktorý sa na mieste nachádzal, na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok v organizme, odobrali v nemocnici biologický materiál. "Rozbory potvrdili, že v jeho organizme sa nachádzalo viac ako 2,5 promile alkoholu, prítomnosť omamných a psychotropných látok sa nepotvrdila," skonštatovala Ivanová. Poskytovanie akýchkoľvek ďalších informácií by podľa nej mohlo zmariť alebo sťažiť ďalšie vyšetrovanie, preto ich polícia nateraz poskytovať nebude.