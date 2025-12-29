Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje nehodu konského povozu v centre Bardejova

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Okolnosťami tejto udalosti sa zaoberá príslušný Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove.

Autor TASR
Bardejov 29. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje nehodu konského povozu v centre Bardejova. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v sobotu (27. 12.), keď pohonič prechádzal po Radničnom námestí.

„Pohonič sa dostatočne nevenoval vedeniu povozu, z neznámej príčiny sa kone splašili a došlo k poškodeniu zaparkovaného osobného vozidla. Pohonič spadol, utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Nebol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia.

Okolnosťami tejto udalosti sa zaoberá príslušný Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove. Polícia v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, a to aj pri netradičných dopravných prostriedkoch.

