Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje nehodu na križovatke diaľnic D2 a D4

.
Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia uviedla, že v súčasnosti je miesto nehody prejazdné s miernym obmedzením, hliadky premávku v tomto úseku usmerňujú.

Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje sobotňajšiu poobednú nehodu na križovatke diaľnic D2 a D4. Zranilo sa pri nej sedemročné dieťa, ktoré záchranári previezli do nemocnice. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Počas prejazdu vozidla značky Porsche Cayenne uvedeným úsekom došlo k zrážke s vozidlom značky Škoda Octavia, ktoré nedalo vozidlu Porsche prednosť v jazde cez križovatku D2/D4,“ priblížila polícia. Ako podotkla, dychové skúšky skončili u vodičov s negatívnym výsledkom.

Polícia uviedla, že v súčasnosti je miesto nehody prejazdné s miernym obmedzením, hliadky premávku v tomto úseku usmerňujú. „Presné príčiny a okolnosti tejto nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia