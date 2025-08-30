< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje nehodu na križovatke diaľnic D2 a D4
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje sobotňajšiu poobednú nehodu na križovatke diaľnic D2 a D4. Zranilo sa pri nej sedemročné dieťa, ktoré záchranári previezli do nemocnice. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Počas prejazdu vozidla značky Porsche Cayenne uvedeným úsekom došlo k zrážke s vozidlom značky Škoda Octavia, ktoré nedalo vozidlu Porsche prednosť v jazde cez križovatku D2/D4,“ priblížila polícia. Ako podotkla, dychové skúšky skončili u vodičov s negatívnym výsledkom.
Polícia uviedla, že v súčasnosti je miesto nehody prejazdné s miernym obmedzením, hliadky premávku v tomto úseku usmerňujú. „Presné príčiny a okolnosti tejto nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala.
