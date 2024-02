TRAGICKÁ NEHODA: Vodič sa v protismere zrazil s protiidúcim vozidlom

Kráľovský Chlmec 7. februára (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú nehodu na Zemplíne, ku ktorej došlo v utorok (6. 2.) pri Kráľovskom Chlmci. Vodič smerujúci do Veľkých Kapušian prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, vodič vozidla nebol pripútaný bezpečnostným pásom.



Pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Vodička druhého auta bola prevezená do nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy si jej zranenie vyžaduje 14-dňové trvanie liečenia.



"Vodička bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v jej dychu, výsledok bol však negatívny," povedala policajná hovorkyňa. Na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok u nebohého šoféra bola nariadená pitva. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví.