V Humennom sa zrazilo auto s autobusom
Autor TASR,aktualizované
Humenné 18. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu osobného auta a autobusu, ku ktorej došlo v pondelok (17. 11.) predpoludním na križovatke ulíc Štefánikova a Námestie Slobody v Humennom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, išlo o zrážku osobného vozidla, ktoré viedol 81-ročný muž a autobusu, ktorého vodičom bol 57-ročný muž.
„Pri dopravnej nehode bola spolujazdkyňa v osobnom aute zranená, došlo aj k poškodeniu svetelného semaforu pre chodcov. Výsledky vykonaných dychových skúšok preukázali, že ani jeden z vodičov nebol pod vplyvom alkoholu. Na vozidlách vznikla škoda približne 6000 eur a na poškodenom semafore približne 3000 eur,“ povedala Ligdayová s tým, že poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom skúma presnú príčinu vzniku nehody a vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
