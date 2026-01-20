< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje nehodu v Detve, pri ktorej zomrel 80-ročný chodec
Pri nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel koncom decembra minulého roka chodec. Polícia vtedy uviedla, že 28-ročný vodič mal zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov človeka
Autor TASR
Detva 20. januára (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje dopravnú nehodu v Detve, pri ktorej zomrel 80-ročný chodec. Počas vyšetrovania vykonávajú znalecké dokazovanie, ako aj iné procesné úkony. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Dodala, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.
Pri nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel koncom decembra minulého roka chodec. Polícia vtedy uviedla, že 28-ročný vodič mal zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol.
„Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila vlani hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy.
Pri nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel koncom decembra minulého roka chodec. Polícia vtedy uviedla, že 28-ročný vodič mal zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol.
„Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila vlani hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy.