V Košiciach vyšetrujú nehodu, pri ktorej sa zranili cestujúci MHD

Košice 23. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje pondelkovú (22. 4.) dopravnú nehodu v košickej mestskej časti (MČ) Pereš, pri ktorej utrpeli zranenia cestujúci v autobuse mestskej hromadnej dopravy (MHD). Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová s tým, že polícia už pozná totožnosť vodiča nákladného auta, ktorý z miesta odišiel.



K nehode na štátnej ceste I/16 došlo pred 14.00 h. Podľa doterajších zistení vodič nákladného vozidla smeroval od obchodného centra (OC) na Moldavskej ceste do MČ Šaca v ľavom jazdnom pruhu.



"Pri prechádzaní z ľavého do pravého jazdného pruhu došlo ku kontaktu pravej zadnej časti nákladného vozidla a ľavej prednej časti autobusu MHD, ktorého vodič premával v pravom jazdnom pruhu v smere jazdy od OC k MČ Šaca," uviedla s tým, že nákladné auto po zrážke pokračovalo smerom do MČ Lorinčík.



Ako spresnila, pri zrážke došlo k pádu dvoch cestujúcich v autobuse. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli ľahké zranenia a tretiu cestujúcu po dopravnej nehode jednorazovo ošetrili.



Vodiča autobusu na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Vodič nákladného vozidla si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, na mieste nezotrval, udalosť neohlásil a odišiel na neznáme miesto. Totožnosť vodiča už polícia pozná a sú vykonávané ďalšie potrebné úkony smerujúce k objasneniu tejto dopravnej nehody," doplnila Mésarová.



Škodu na autobuse predbežne vyčíslili na 200 eur. Bližšie okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.