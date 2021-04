Vyšetrujú nehodu v okrese Hlohovec, pri ktorej úradoval alkohol

Kľačany 30. apríla (TASR) – Dopravná polícia vyšetruje nehodu osobného auta v noci na piatok za obcou Kľačany smerom na Hlohovec, pri ktorej úradoval alkohol. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



"Podľa informácií od vodiča sa mal mimo cestu ocitnúť potom, čo sa dostal do kolízie s iným autom. Neznáme auto malo ísť v rovnakom smere a pri prejazde ľavotočivej zákruty malo prísť k ich stretu. Po náraze sa vodič snažil vrátiť opäť do jazdného pruhu, situáciu však nezvládol a skončil mimo cestu," informovala Linkešová.



Pri nehode sa vodič nezranil, polícia mu však namerala v dychu takmer 0,5 promile alkoholu. Vodič sa jazdou pod vplyvom alkoholu dopustil priestupku v doprave a o vine a treste bude polícia rozhodovať v správnom konaní.



Okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje s podozrením na útek druhého vodiča. "Žiadame svedkov nehody, aby informácie o nehode, ktoré pomôžu objasniť priebeh a okolnosti nehody poskytli na číslo 158 alebo do súkromnej správy polície na sociálnej sieti," doplnila krajská policajná hovorkyňa.