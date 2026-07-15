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VÁŽNA NEHODA: Vodička zrazila cyklistku

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj

K dopravnej nehode došlo v podvečerných hodinách na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote.

Autor TASR
Rimavská Sobota 15. júla (TASR) - V Rimavskej Sobote došlo v utorok (14. 7.) k dopravnej nehode s účasťou cyklistky, ktorá pri udalosti utrpela zranenia. Prípadom sa zaoberá polícia, začaté bolo i trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo v podvečerných hodinách na Cukrovarskej ulici. „Vodička vozidla pri odbočovaní vpravo nedala prednosť cyklistke a vošla do jej jazdnej dráhy. Cyklistka utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do miestnej nemocnice,“ uviedla polícia s tým, že v súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

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