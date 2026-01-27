Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje nelegálny výrub stromov v katastri obce Jurské

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poverený príslušník miesto činu zadokumentoval a v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.

Autor TASR
Jurské/Spišská Belá 27. januára (TASR) - Polícia vyšetruje nelegálny výrub drevnej hmoty v katastri obce Jurské v okrese Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že neznámy páchateľ vyrúbal takmer štyri desiatky stromov, pričom škoda dosiahla tisícky eur. Prípadom sa zaoberá polícia v Spišskej Belej.

„K výrubu malo dôjsť v lokalitách zvaných ‚Žliabky‘ a ‚Piesok‘ na niekoľkých parcelách v období uplynulých dvoch mesiacov. Neznámy páchateľ vyrúbal a vyviezol drevnú hmotu, išlo o 36 stromov smrekovca opadavého a jednu borovicu. Po stromoch na mieste ostali len pne trčiace zo zeme,“ uviedla Ligdayová.

Dodala, že pre miestne pozemkové spoločenstvo vznikla škoda vo výške minimálne 4000 eur. Poverený príslušník miesto činu zadokumentoval a v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku