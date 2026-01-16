Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V OBCI ZÁVOD: Polícia rieši nočný výbuch bankomatu

Snímka z miesta výbuchu. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti sa aktuálne zaoberajú vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu.

Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Polícia vyšetruje nočný výbuch bankomatu v obci Závod v okrese Malacky. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

V piatok krátko pred 4.00 h boli na základe oznámenia na linke 158 hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti budovy obecného úradu v obci Závod,“ spresnil Szeiff.

Dodal, že policajti sa aktuálne zaoberajú vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu.

