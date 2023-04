V Pezinku prepadli herňu, pátrajú po neznámom páchateľovi

Bratislava 5. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia herne, ku ktorému došlo ešte minulý týždeň na Radničnom námestí v Pezinku. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi. Vo veci už začala trestné stíhanie. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Podľa doterajších informácií mal neznámy maskovaný muž pristúpiť k zamestnankyni herne ešte 27. marca po 3.00 h. Pod hrozbou použitia zbrane od nej požadoval peniaze. Tie mu žena vydala v miestnosti s trezormi, muž si ich vložil do plátennej tašky i tašky od notebooku. Ženu následne v danej miestnosti zamkol, rovnako uzamkol aj herňu a z miesta činu ušiel na aute, od ktorého zobral žene kľúče.



"Žena zostala uzamknutá v priestoroch herne až do času, kým ju krátko pred 10.00 h vystriedala jej kolegyňa," priblížil Szeiff. Ukradnuté auto našla polícia ráno v Modre na zastávke MHD Komárka v blízkosti Zochovej chaty. Svojím konaním spôsobil muž škodu 165.000 eur. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu lúpeže v súbehu so zločinom obmedzovania osobnej slobody a s prečinom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.



Neznámy páchateľ je vo veku približne 30 až 40 rokov, vysoký je 175 až 180 centimetrov, štíhlej postavy. Tvár si maskoval čiernym rúškom, na rukách mal svetlé pracovné rukavice s protišmykovou úpravou na dlaniach a prstoch. Oblečenú mal tmavú bundu s reflexnými prvkami na prednej časti, tmavé nohavice, čiernu šiltovku, čierne tenisky s bielou podrážkou. Video zverejnila polícia na sociálnej sieti.