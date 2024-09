Polícia vyšetruje okolnosti nehody autobusu a osobného auta pri Kútoch

Kúty 25. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu popoludní pri obci Kúty v okrese Senica. Vodič autobusu mal z doposiaľ nezistených príčin na rovnom úseku cesty zozadu naraziť do osobného auta stojaceho pri pravej krajnici. Zranili sa dve osoby z osobného auta, zasahovali aj leteckí záchranári. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Vodiča automobilu si prevzali do starostlivosti pozemní záchranári. Jeho spolujazdkyňu letecky transportovali do nemocnice. Cestujúci v autobuse vyviazli bez zranení. "Policajti alkohol ani u jedného z vodičov nepotvrdili," zhrnula Antalová.



Polícia musela hlavný ťah medzi Kútmi a Holíčom na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. "Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," dodala.



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti už skôr priblížilo, že operátor tiesňovej linky vyslal na miesto nehody okrem záchranárskeho vrtuľníka aj dve pozemné ambulancie.