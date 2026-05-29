Piatok 29. máj 2026
Polícia vyšetruje okolnosti nehody kolobežkára a chodkyne v Trnave

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Vodič kolobežky po nehode z miesta odišiel, čím si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody.

Autor TASR
Trnava 29. mája (TASR) - Trnavskí dopravní policajti vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody medzi vodičom elektrickej kolobežky a chodkyňou. Nehoda sa stala v piatok krátko po 14.00 h na ulici Vladimíra Clementisa. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Kolobežkár šiel po ulici Vladimíra Clementisa, smerom od kruhového objazdu ulíc Bučianska – Veterná – Piešťanská. Chodkyňa šla po priechode pre chodcov, kde malo prísť k nehode. „Po náraze mali obaja spadnúť na zem, pričom žena utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do trnavskej nemocnice,“ ozrejmila polícia.

Vodič kolobežky po nehode z miesta odišiel, čím si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody. Polícia ho preto vyzýva, aby sa sám prihlásil. Informácie o nehode môžu polícii poskytnúť aj jej svedkovia.

