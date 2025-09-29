< sekcia Regióny
PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc
V tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní okolností poškodenia kvetinárstva v obci Malinovo. Došlo k nemu 14. septembra. Doposiaľ neznáma osoba spôsobila explóziu laku na kvety, ktorý bol umiestnený v predajni pri pokladni. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„V dôsledku konania došlo k explózii, ktorou bola spôsobená škoda zjavne prevyšujúca výšku 700 eur,“ priblížil hovorca. Podotkol, že v tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Občania, ktorí disponujú informáciami, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu udalosti, ich majú oznámiť na čísle polície 158.
„V dôsledku konania došlo k explózii, ktorou bola spôsobená škoda zjavne prevyšujúca výšku 700 eur,“ priblížil hovorca. Podotkol, že v tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Občania, ktorí disponujú informáciami, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu udalosti, ich majú oznámiť na čísle polície 158.