< sekcia Regióny
PRACOVNÝ ÚRAZ: Polícia vyšetruje incident v Soblahove
Spresnili, že k pracovnému úrazu došlo v stredu popoludní, 43-ročný zamestnanec pri ňom utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.
Autor TASR
Soblahov 27. augusta (TASR) - Hasiči i záchranné zložky zasahovali v stredu (26. 8.) pri pracovnom úraze zamestnanca v Soblahove v okrese Trenčín. Okolnosti udalosti vyšetruje polícia, začala trestné stíhanie. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Spresnila, že k pracovnému úrazu došlo v stredu popoludní, 43-ročný zamestnanec pri ňom utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.
Na mieste zasahovali i hasiči zo Soblahova. Na sociálnej sieti priblížili, že zamestnanca zavalil pracovný stroj. „Po príjazde na miesto udalosti sa už osoba nachádzala vedľa pracovného stroja a zamestnanci jej poskytovali laickú prvú pomoc. Naši členovia si ju prevzali, skontrolovali životné funkcie a keďže dýchala, bola ponechaná v stabilizovanej polohe. Následne sa na miesto dostavila rendez-vous posádka a rýchla zdravotná pomoc. Členovia sa ďalej riadili pokynmi lekára záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a boli súčinní pri fixovaní pacienta a transporte do vozidla ZZS,“ opísali hasiči. Pracovný stroj bol podľa nich skontrolovaný a zabezpečený proti ďalšiemu pohybu.
Policajná hovorkyňa doplnila, že poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. „Na miesto bol prizvaný aj vyšetrovateľ inšpektorátu práce. V danej veci aktuálne prebiehajú procesné úkony s cieľom objasniť všetky okolnosti udalosti,“ dodala.
Spresnila, že k pracovnému úrazu došlo v stredu popoludní, 43-ročný zamestnanec pri ňom utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.
Na mieste zasahovali i hasiči zo Soblahova. Na sociálnej sieti priblížili, že zamestnanca zavalil pracovný stroj. „Po príjazde na miesto udalosti sa už osoba nachádzala vedľa pracovného stroja a zamestnanci jej poskytovali laickú prvú pomoc. Naši členovia si ju prevzali, skontrolovali životné funkcie a keďže dýchala, bola ponechaná v stabilizovanej polohe. Následne sa na miesto dostavila rendez-vous posádka a rýchla zdravotná pomoc. Členovia sa ďalej riadili pokynmi lekára záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a boli súčinní pri fixovaní pacienta a transporte do vozidla ZZS,“ opísali hasiči. Pracovný stroj bol podľa nich skontrolovaný a zabezpečený proti ďalšiemu pohybu.
Policajná hovorkyňa doplnila, že poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. „Na miesto bol prizvaný aj vyšetrovateľ inšpektorátu práce. V danej veci aktuálne prebiehajú procesné úkony s cieľom objasniť všetky okolnosti udalosti,“ dodala.