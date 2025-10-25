Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža pri ceste pri žilinskom Brodne

Dnes v doobedňajších hodinách bolo vedľa cesty I/11 v smere jazdy od Žiliny na Čadcu k. ú. obce Brodno okres Žilina nájdené telo bez známok života. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Informovala o tom na sociálnej sieti. Telo našli vedľa cesty v smere jazdy od Žiliny na Čadcu.

Autor TASR
Brodno 25. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 22-ročného muža, ktorého našli v sobotu dopoludnia vedľa cesty I/11 v katastri žilinskej mestskej časti Brodno. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Telo našli vedľa cesty v smere jazdy od Žiliny na Čadcu. Polícia zistila, že ide o 22-ročného muža, na miesto prizvali znalca z odboru cestnej dopravy. U nebohého nariadili pitvu.

Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala polícia.

