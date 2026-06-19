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Piatok 19. jún 2026Meniny má Alfréd
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Polícia vyšetruje piatkový incident v centra Bratislavy

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Viaceré zdroje v piatok popoludní informovali o incidente pred jednou z pizzerií v centre Bratislavy, kde sa mal objaviť agresívne sa správajúci muž so sekerou.

Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Polícia zasahovala krátko predpoludním v centre hlavného mesta, dôvodom bolo oznámenie o incidente, ku ktorému malo dôjsť pred jednou z prevádzok s rýchlym občerstvením na Kamennom námestí. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek.

Okolnosti prípadu preverujú policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, ktorí vo veci vykonávajú prvotné procesné úkony. "V tejto súvislosti došlo k obmedzeniu osobnej slobody jednej osoby," dodal Pecek s tým, že bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť.

Viaceré zdroje v piatok popoludní informovali o incidente pred jednou z pizzerií v centre Bratislavy, kde sa mal objaviť agresívne sa správajúci muž so sekerou.
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