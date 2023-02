Neznámy páchateľ pripravil muža o tisícky eur,podvod vyšetruje polícia

Bardejov 21. februára (TASR) - Polícia vyšetruje podvod na mužovi z okresu Bardejov. Neznámy páchateľ ho pripravil o 9000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako priblížila, 65-ročného muža 15. februára predpoludním telefonicky kontaktoval neznámy muž pod zámienkou, že investované finančné prostriedky do obchodu s kryptomenami sa zhodnotili, a to až na sumu 9000 dolárov. Ak ich chce, má postupovať presne podľa ním stanovených pokynov.



"Muž v telefóne ho v anglickom jazyku inštruoval, nainštaloval si potrebný program a umožnil tak páchateľovi prístup do svojho internetového bankovníctva i k svojim identifikačným údajom k účtom. Poškodený muž dokonca nafotil svoj občiansky preukaz a zaslal neznámemu mužovi. Neskôr zistil, že došlo bez jeho súhlasu a vedomia k neoprávneným platbám z jeho účtov, postupne vo výške 2000 eur, 2000 eur, 4000 eur a nakoniec vo výške 1000 eur. Neznámou osobou bola v mene poškodeného v banke podaná žiadosť o úver vo výške 9000 eur," povedala Ligdayová. Muž po týchto zisteniach okamžite svoje platobné karty zablokoval a žiadosť o poskytnutie úveru v banke stornoval.



"Prípad vyšetruje vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Podľa zákona páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," dodala krajská policajná hovorkyňa.