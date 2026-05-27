VIDEO: PODVOD NA SENIORKE: Polícia pátra po páchateľovi
Telefonicky kontaktoval 85-ročnú ženu s tým, že jej syn mal dopravnú nehodu.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje zločin podvodu, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že telefonicky kontaktoval 85-ročnú ženu s tým, že jej syn mal dopravnú nehodu, pričom mal zraziť 8-ročné dieťa, ktoré sa nachádza v nemocnici. Pod touto zámienkou uviedol poškodenú do omylu a vylákal od nej sumu vo výške takmer 30.000 eur. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby a vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby jej to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej polície na sociálnej sieti.
