NALETEL PODVODNÍKOM: Polícia vyšetruje podvod v súvislosti s bitcoinmi

Svidník 23. novembra (TASR) - Polícia vo Svidníku rieši prípad podvodu, ku ktorému došlo na internete. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 63-ročný Svidníčan bol telefonicky kontaktovaný s cieľom poskytnutia informácie či rady o naložení so sumou 13.000 dolárov v súvislosti s obchodovaním s internetovou menou bitcoin.



"Páchateľ sa zaujímal, či muž chce finančné prostriedky vybrať, prípadne ich ďalej investovať. Dohodli sa na výbere 10.000 dolárov a investovaní zvyšných 3000 dolárov. Svidníčan dobrovoľne poskytol číslo svojho bankového účtu, súhlas na spravovanie účtu z dôvodu zmien výšky limitov na karte, číslo karty i ochranný kód. Páchateľ so všetkými týmito údajmi vstúpil do aplikácie a vykonal zmeny na účte muža. Následne z účtu Svidníčana boli odpísané finančné prostriedky vo výške 3500 eur," uviedla Ligdayová.



Páchateľ podľa jej slov pod zámienkou vyplatenia finančných prostriedkov v internetovej mene bitcoin vylákal od poškodeného potrebné údaje. Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu. Zároveň upozorňuje na obozretnosť pri používaní internetu. Cudzím ľuďom netreba podľa nej dôverovať a predovšetkým im neposkytovať osobné údaje či údaje k bankovým účtom.