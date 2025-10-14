Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muža obrali o desiatky tisíc eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Muž z Bardejovského okresu jej peniaze zasielal cez inú osobu alebo prevodom na bankové účty, ktoré mu zadali, a to v období od roku 2022 do roku 2024.

Autor TASR
Bardejov 14. októbra (TASR) - Bardejovská polícia vyšetruje prípad podvodu, pri ktorom neznáma žena obrala 38-ročného muža o desiatky tisíc eur. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že podvodníčka od neho dlhodobo prostredníctvom internetového profilu pod rôznymi zámienkami požadovala peniaze.

Muž z Bardejovského okresu jej peniaze zasielal cez inú osobu alebo prevodom na bankové účty, ktoré mu zadali, a to v období od roku 2022 do roku 2024. „Poškodenému 38-ročnému mužovi tak vznikla celková škoda vo výške viac ako 100.000 eur,“ uviedla Ligdayová. Potvrdila, že v tomto prípade zákon pre páchateľa stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na štyri roky.
