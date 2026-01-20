< sekcia Regióny
FALOŠNÉ INVESTOVANIE: Seniorku okradli o vyše 230.000 eur
Polícia vyšetruje podvod, pri ktorom 75-ročná žena prišla o vyše 231.000 eur
Autor TASR
Humenné 20. októbra (TASR) - Polícia v Humennom vyšetruje prípad podvodu, pri ktorom 75-ročná žena prišla o viac než 231.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, oslovil ju neznámy muž s ponukou investovania a obchodovania s komoditami.
Ponuka ženu z Humenného zaujala, vytvorili jej investičný účet, na ktorý postupne zasielala jednotlivé finančné čiastky v presvedčení, že ide o výhodnú investíciu. „V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala hovorkyňa.
