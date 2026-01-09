Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje podvod pri platbe za pohonné látky v Humennom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Čerpacej stanici vznikla škoda vo výške viac ako 14.000 eur.

Autor TASR
Humenné 9. januára (TASR) - Polícia vyšetruje podvod, pri ktorom neznámy páchateľ na čerpacej stanici v Humennom vykonal najmenej 24 platieb za natankované pohonné látky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pri platení uviedol, že fyzicky nedisponuje kartou na tankovanie, no vie poskytnúť číslo karty.

„Pristúpilo sa teda k možnosti takzvanej manuálnej transakcie bez autorizácie, no k reálnej platbe za natankované pohonné látky nedošlo,“ doplnila hovorkyňa s tým, že čerpacej stanici vznikla škoda vo výške viac ako 14.000 eur.
