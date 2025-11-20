< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje podvod pri zmene údajov firmy v obchodnom registri
Majiteľ poškodenej spoločnosti utrpel škodu, ktorá prevyšuje sumu 20.000 eur, jej presná výška zatiaľ nebola stanovená.
Autor TASR
Humenné 20. novembra (TASR) - Polícia v Humennom vyšetruje trestný čin podvodu, pri ktorom páchateľ bez vedomia a súhlasu štatutára obchodnej spoločnosti vyhotovil a v jeho mene podpísal listiny, ktoré boli predložené obchodnému registru Okresného súdu Prešov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, páchateľ zatiaľ nie je známy.
Na základe jeho konania došlo k zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka, k odvolaniu z funkcie konateľa spoločnosti, k schváleniu zmluvy o prevode obchodného podielu, ako aj k zmene obchodného mena spoločnosti. „Majiteľ poškodenej spoločnosti utrpel škodu, ktorá prevyšuje sumu 20.000 eur, jej presná výška zatiaľ nebola stanovená,“ dodala hovorkyňa.
Na základe jeho konania došlo k zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka, k odvolaniu z funkcie konateľa spoločnosti, k schváleniu zmluvy o prevode obchodného podielu, ako aj k zmene obchodného mena spoločnosti. „Majiteľ poškodenej spoločnosti utrpel škodu, ktorá prevyšuje sumu 20.000 eur, jej presná výška zatiaľ nebola stanovená,“ dodala hovorkyňa.