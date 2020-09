VYNALIEZAVÝ: Zlodej sa pokúšal rozobrať steny aj strechu

Vranov nad Topľou 22. septembra (TASR) – Pokus o vlámanie do jedného z nákupných centier na Ulici Duklianskych hrdinov vo Vranove nad Topľou vyšetruje polícia. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k udalosti došlo v noci z nedele na pondelok.



„Zatiaľ neznámy páchateľ sa v zadnej časti budovy pri dverách do skladu pokúsil vlámať do objektu. Najskôr uvoľnil skrutky držiace vonkajšie plechové opláštenie, potom vytrhal izolačnú vatu a snažil sa prekonať aj vnútorné plechové opláštenie, čo sa mu ale nepodarilo. Po požiarnom rebríku vyšiel na strechu budovy a rovnako snaživým spôsobom postupoval aj tam, opäť s cieľom dostať sa do budovy. Ani tento druhý pokus nebol úspešný. Škoda, ktorú spôsobil, bola vyčíslená na 1000 eur," uviedla Ligdayová.



Polícia vo Vranove nad Topľou začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci.



„Zákon pri týchto trestných činoch stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky," dodala krajská policajná hovorkyňa.