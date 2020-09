DESIVÉ: Rožňavská polícia vyšetruje pokus o vraždu

Rožňava 7. septembra (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a prečinu nebezpečného vyhrážania obvinila polícia 59-ročného muža z obce Slavošovce v okrese Rožňava. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



Podľa doterajšieho vyšetrovania v piatok (4. 9.) podvečer prišiel pred jeden z rodinných domov v uvedenej obci, kde sa slovne vyhrážal 27-ročnému miestnemu mužovi, že ho zabije a podpáli. „Okolo polnoci sa obvinený muž na miesto vrátil a cez okno do jednej z izieb rodinného domu hodil zapálenú fľašu s doposiaľ nezistenou tekutinou. Našťastie, 27-ročnému mužovi sa časť fľaše podarilo vyhodiť naspäť von pred dom a štyrom osobám, ktoré sa v dome v tom čase nachádzali, sa nič nestalo,“ spresnila.



Keď vyšiel 27-ročný muž von z domu, obvinený ho fyzicky napadol. Nožom mu spôsobil bodnú ranu na krku a reznú ranu na ruke. Spôsobené zranenia si vyžiadali urgentnú lekársku starostlivosť s prevozom do nemocnice.



Ako Mésarová dodala, staršieho muža polícia krátko po čine zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Vyšetrovateľ PZ zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.