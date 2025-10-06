< sekcia Regióny
Tragédia pri Dunajskej Strede: Muž narazil autom do stromu
Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Autor TASR
Dunajská Streda 6. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok krátko pred 12.00 h v okrese Dunajská Streda na ceste tretej triedy v smere od obce Dolný Štál na obec Padáň. Trnavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uviedla, 29-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru, kde narazil do stromu. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Ako uviedla, 29-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru, kde narazil do stromu. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.