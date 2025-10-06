Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Regióny

Tragédia pri Dunajskej Strede: Muž narazil autom do stromu

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy.

Autor TASR
Dunajská Streda 6. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok krátko pred 12.00 h v okrese Dunajská Streda na ceste tretej triedy v smere od obce Dolný Štál na obec Padáň. Trnavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uviedla, 29-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru, kde narazil do stromu. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?