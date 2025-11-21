< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje poškodenie bankomatu na sídlisku v Košiciach
Okolie poškodeného bankomatu je zabezpečené. Momentálne prebiehajú potrebné procesné úkony.
Autor TASR,aktualizované
Košice 21. novembra (TASR) - Polícia v Košiciach pátra po neznámych páchateľoch, ktorí v piatok nadránom poškodili bankomat na sídlisku Nad jazerom. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, policajti boli na mieste pár minút po prijatí oznámenia a do pátrania nasadili aj služobného psa.
Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie pre trestné činy krádeže a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Oznámenie o poškodení objektu jednej z bánk a blízkeho bankomatu prijali na tiesňovej linke 158 v piatok krátko po 3.30 h. Policajti miesto udalosti zabezpečili a zamedzili vstupu nepovolaných osôb do blízkosti objektu. Počas dokumentovania boli na mieste prítomní aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, vyslaný bol aj psovod so služobným psom. Polícia preveruje všetky získané informácie.
„Ak ste sa v tom čase presúvali do práce a všimli ste si niečo podozrivé, prípadne máte akékoľvek relevantné informácie, volajte 158,“ dodala polícia.
Vzhľadom na prebiehajúce úkony viac podrobnejších informácií podľa polície nateraz nie je možné poskytnúť.
Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie pre trestné činy krádeže a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Oznámenie o poškodení objektu jednej z bánk a blízkeho bankomatu prijali na tiesňovej linke 158 v piatok krátko po 3.30 h. Policajti miesto udalosti zabezpečili a zamedzili vstupu nepovolaných osôb do blízkosti objektu. Počas dokumentovania boli na mieste prítomní aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, vyslaný bol aj psovod so služobným psom. Polícia preveruje všetky získané informácie.
„Ak ste sa v tom čase presúvali do práce a všimli ste si niečo podozrivé, prípadne máte akékoľvek relevantné informácie, volajte 158,“ dodala polícia.
Vzhľadom na prebiehajúce úkony viac podrobnejších informácií podľa polície nateraz nie je možné poskytnúť.