Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje poškodenie bankomatu na sídlisku v Košiciach

.
Snímka poškodeného bankomatu. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Okolie poškodeného bankomatu je zabezpečené. Momentálne prebiehajú potrebné procesné úkony.

Autor TASR
,aktualizované 
Košice 21. novembra (TASR) - Polícia v Košiciach pátra po neznámych páchateľoch, ktorí v piatok nadránom poškodili bankomat na sídlisku Nad jazerom. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, policajti boli na mieste pár minút po prijatí oznámenia a do pátrania nasadili aj služobného psa.

Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie pre trestné činy krádeže a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Oznámenie o poškodení objektu jednej z bánk a blízkeho bankomatu prijali na tiesňovej linke 158 v piatok krátko po 3.30 h. Policajti miesto udalosti zabezpečili a zamedzili vstupu nepovolaných osôb do blízkosti objektu. Počas dokumentovania boli na mieste prítomní aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, vyslaný bol aj psovod so služobným psom. Polícia preveruje všetky získané informácie.

„Ak ste sa v tom čase presúvali do práce a všimli ste si niečo podozrivé, prípadne máte akékoľvek relevantné informácie, volajte 158,“ dodala polícia.

Vzhľadom na prebiehajúce úkony viac podrobnejších informácií podľa polície nateraz nie je možné poskytnúť.

.

Neprehliadnite

Premiér: V 2026 nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako posledne

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal