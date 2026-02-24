Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Niekto poškodil bankomat v Brezne

Miesto činu. Foto: Polícia

Oznámenie o poškodení bankomatu na budove potravín na breznianskom sídlisku prijala polícia v utorok v skorých ranných hodinách.

Brezno 24. februára (TASR) - Na sídlisku Mazorníkovo v Brezne došlo k poškodeniu bankomatu. Prípadom sa zaoberá polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Oznámenie o poškodení bankomatu na budove potravín na breznianskom sídlisku prijala polícia v utorok v skorých ranných hodinách.

„Policajti miesto činu zabezpečili. Aktuálne vykonávame všetky nevyhnutné prvotné úkony. Presná škoda zatiaľ nebola vyčíslená,“ uviedla polícia s tým, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci.

.

