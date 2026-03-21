Polícia vyšetruje poškodenie obchodu a bankomatu v Košiciach
Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku, oznámila na telefónnom čísle 158.
Autor TASR
Košice 21. marca (TASR) - Polícia vyšetruje poškodenie obchodnej prevádzky a bankomatu na Sídlisku Nad jazerom v Košiciach. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti v sobotu po 03.00 h prijali oznámenie o poškodení objektu. Na mieste zasahovali aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, privolaný bol tiež psovod so služobným psom.
„Policajti naďalej veľmi dôkladne preverujú všetky získané informácie a vykonávajú potrebné procesné úkony,“ doplnila polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku, oznámila na telefónnom čísle 158.
„Policajti naďalej veľmi dôkladne preverujú všetky získané informácie a vykonávajú potrebné procesné úkony,“ doplnila polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku, oznámila na telefónnom čísle 158.