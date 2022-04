Polícia vyšetruje poškodenie vozidiel v obci Rokycany

Prešov 4. apríla (TASR) - Polícia v súvislosti s poškodením vozidiel v obci Rokycany v okrese Prešov vedie trestné stíhanie vo veci poškodzovania cudzej veci. K udalosti došlo v období od piatka do nedele (1. - 3. 4.) na parkovisku autoservisu v spomenutej obci. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, doposiaľ neznámy páchateľ značným spôsobom poškodil dve motorové vozidlá.



"Išlo o vozidlo značky Mercedes a vozidlo značky Toyota. Obe vozidlá boli veľmi poškriabané, a to na ich celej ploche, boli prasknuté čelné sklá, poškodené spätné zrkadlá a na Mercedese boli poškriabaním vytvorené rôzne nápisy. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na viac ako 6000 eur," priblížila Ligdayová.



Polícia vyzýva prípadných svedkov udalosti, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu, poskytli telefonicky, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na telefónnom čísle 158.