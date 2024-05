Zhoreli fóliovníky, polícia spustila vyšetrovanie

Bratislava 15. mája (TASR) - Policajti vyšetrujú utorkový (14. 5.) večerný požiar dvoch fóliovníkov v obci Most pri Bratislave. K zraneniu osôb pri ňom nedošlo. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Krátko po 20.00 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyslaní do obce Most pri Bratislave, kde došlo v jednej zo záhrad k požiaru dvoch fóliovníkov," priblížili policajti.



Aktuálne na mieste policajti aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony. Ich cieľom je zistiť presné príčiny a okolnosti udalosti.