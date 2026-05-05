Utorok 5. máj 2026
POŽIAR V SPIŠKEJ TEPLICI: Škody sú v desiatkach tisíc eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Spišská Teplica 5. mája (TASR) - Polícia vyšetruje požiar, ktorý niekto spôsobil v obci Spišská Teplica v okrese Poprad v pondelok dopoludnia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Oheň spôsobil škodu v desiatkach tisíc eur.

„Neznámy páchateľ spôsobil požiar v blízkosti drevenej hospodárskej budovy v katastrálnom území obce Spišská Teplica, v okolí zástavby obývaných rodinných domov. Požiar sa postupne rozšíril na hospodársku budovu ako aj na stavby nachádzajúce sa na susedných parcelách,“ uviedla Ligdayová. Oheň zasiahol dva rodinné domy i drevený prístrešok. Napriek snahe hasičov došlo k majetkovej škode prevyšujúcej 210.000 eur.
