Polícia vyšetruje požiar, ktorý vypukol v byte v MČ Západ v Košiciach

Košice 21. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje požiar, ku ktorému došlo v nedeľu (20. 8.) v Košiciach v jednom z bytov v košickej mestskej časti (MČ) Západ. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Požiar vypukol na štvrtom poschodí na Nešporovej ulici. "Vyhlásenie poplachu bolo v čase 17.02 h. Evakuovaných bolo 49 osôb, v prípade evakuácie bola využívaná aj výšková technika," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.



Na pomoc vyslali sedem posádok záchrannej zdravotnej služby (ZZS). "Záchranári na mieste ošetrili deväť osôb, ktoré utrpeli najmä popáleniny alebo sa nadýchali splodín horenia a previezli ich do nemocnice. Boli medzi nimi aj maloleté osoby," povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska ZZS Alena Krčová. Podľa polície 65-ročný muž, ktorý bol v byte, kde požiar vypukol, utrpel ťažké popáleniny.



Na mieste boli aj zástupcovia MČ a zamestnanci mesta z referátu civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a požiarnej ochrany. "Priamo na mieste využila jedna osoba ponuku núdzového ubytovania, na ktoré má kapacity mesto Košice. Ostatní obyvatelia, ktorých byty boli po požiari ťažšie obývateľné, možnosť núdzového ubytovania nevyužili a uchýlili sa k príbuzným alebo známym," uviedol pre TASR hovorca MČ Západ Ľubomír Ferko.



Vzhľadom na husté zadymenie vo vnútorných priestoroch obytného domu nebolo možné urobiť obhliadku miesta činu. Policajti ju v spolupráci so zisťovateľom príčin vzniku požiarov HaZZ, psovodmi so služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie akcelerátorov horenia i expertíznou skupinou hasičov Ministerstva vnútra SR zrealizujú až po úplnom odvetraní priestorov, čo by malo byť v pondelok. Následne podľa zistených skutočností bude podľa Ivanovej začaté trestné stíhanie.



Škody a príčina požiaru sú predmetom vyšetrovania.