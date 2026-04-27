POŽIAR SLAMY NA VÝCHODE SR: V obci Kurima vyčíslili vysoké škody
Autor TASR
Kurima 27. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje požiar slamy, ku ktorému došlo v nedeľu (26. 4.) predpoludním za doposiaľ nezistených okolností v obci Kurima v okrese Bardejov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v priestoroch jednej spoločnosti zhorelo 1700 kusov balíkov slamy a obhorel aj náves na prevoz obydlia, elektrická betónová miešačka a zhorel tiež senážny vak.
„Poškodenej spoločnosti vznikla škoda predbežne vyčíslená na zhruba 73.500 eur. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Raslavice, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia,“ uviedla Ligdayová.
