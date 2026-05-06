Polícia vyšetruje požiar v obci Huncovce, oheň spôsobil vysoké škody
V areáli jednej z firiem vznikol požiar strojovne bioplynovej stanice, ktorý sa rozšíril na ďalšie technologické zariadenia strojovne.
Autor TASR
Huncovce 6. mája (TASR) - Polícia vyšetruje požiar v obci Huncovce, okres Kežmarok, ku ktorému došlo v pondelok (4. 5.) podvečer v areáli jednej z firiem. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Oheň spôsobil vysoké škody.
„V areáli jednej z firiem vznikol požiar strojovne bioplynovej stanice, ktorý sa rozšíril na ďalšie technologické zariadenia strojovne. Došlo k poškodeniu kogeneračných jednotiek aj s príslušenstvom, náhradného motora ku kogeneračnej jednotke, elektroinštalácie, svetiel, okien, náhradných dielov, strechy, ako aj ďalších zariadení,“ uviedla Ligdayová s tým, že celková škoda bola vyčíslená na približne 747.000 eur. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb.
