Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje požiar v obci Huncovce, oheň spôsobil vysoké škody

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V areáli jednej z firiem vznikol požiar strojovne bioplynovej stanice, ktorý sa rozšíril na ďalšie technologické zariadenia strojovne.

Autor TASR
Huncovce 6. mája (TASR) - Polícia vyšetruje požiar v obci Huncovce, okres Kežmarok, ku ktorému došlo v pondelok (4. 5.) podvečer v areáli jednej z firiem. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Oheň spôsobil vysoké škody.

V areáli jednej z firiem vznikol požiar strojovne bioplynovej stanice, ktorý sa rozšíril na ďalšie technologické zariadenia strojovne. Došlo k poškodeniu kogeneračných jednotiek aj s príslušenstvom, náhradného motora ku kogeneračnej jednotke, elektroinštalácie, svetiel, okien, náhradných dielov, strechy, ako aj ďalších zariadení,“ uviedla Ligdayová s tým, že celková škoda bola vyčíslená na približne 747.000 eur. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici