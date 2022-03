Polícia vyšetruje požiar v Slavošovciach, ktorý si vyžiadal jednu obeť

Slavošovce 8. marca (TASR) - Pri požiari rodinného domu v obci Slavošovce v okrese Rožňava prišiel v utorok o život 53-ročný muž. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, presná príčina požiaru bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



K požiaru rodinného domu došlo nadránom, na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky. "Počas likvidácie požiaru bolo príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v rodinnom dome nájdené telo 53-ročného muža, majiteľa domu, žiaľ, bez známok života," priblížila Mésarová. Ako dodala, privolaný obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie, presnú príčinu smrti určí nariadená pitva.



Polícia na mieste požiaru vykonáva obhliadku spoločne so zisťovateľom príčin vzniku požiarov HaZZ, psovodom so služobným psom vycvičeným na vyhľadávanie akcelerátorov horenia a príslušníkom Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Košice. "To, čo bolo príčinou požiaru, i rozsah spôsobených škôd bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.