Polícia vyšetruje požiare v Bartošovej Lehôtke, založené boli úmyselne

Bartošova Lehôtka 25. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje požiare dvoch rodinných domov v obci Bartošova Lehôtka v okrese Žiar nad Hronom, ku ktorým došlo v noci z piatka (24. 11.) na sobotu. Podľa zisťovateľa príčin požiarov boli požiare založené úmyselne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.



"Polícia vykonala obhliadku miesta činu a za účelom vyhľadávania akcelerátorov horenia bol na mieste aj policajný psovod so špeciálne cvičeným psom. V súčasnosti polícia vykonáva všetky úkony k stotožneniu totožnosti osoby páchateľa, a teda aj k objasneniu požiarov," priblížila Kováčiková. Ako dodala, polícia v súvislosti s požiarmi začala trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.



V Bartošovej Lehôtke počas noci zasahovalo 13 profesionálnych a šesť dobrovoľných hasičov. Privolaní boli k požiaru rodinného domu, neskôr začal horieť i druhý dom v inej časti obce. "Išlo o rodinný dom, v ktorom sa nachádzali dve osoby, ktoré o požiari nevedeli. Tieto osoby policajná hliadka zobudila a boli následne vyvedené von do bezpečia," dodala krajská policajná hovorkyňa.