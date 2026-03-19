Nepoznáte ho? Vyšetrujú neoprávnený výber peňazí
Polícia vyzvala muža na záberoch, aby sa prihlásil na najbližšom policajnom oddelení.
Autor TASR
Trnava/Košice 19. marca (TASR) - Trnavskí policajti vyšetrujú prípad neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Neznáma osoba sa mala koncom minulého roka dostať k platobnej karte inej osoby a v priebehu pár dní s ňou vykonať viacero neoprávnených platieb v Trnave a Košiciach. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na základe analýz kamerových záznamov policajti identifikovali muža, ktorý by svojou výpoveďou mohol dopomôcť k objasneniu tohto skutku,“ uviedla polícia k videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.
Vyzvala muža na záberoch, aby sa prihlásil na najbližšom policajnom oddelení. „Zároveň žiadame o pomoc občanov, ktorí muža spoznali, nech túto skutočnosť bezodkladne oznámia na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení,“ doplnila polícia.
