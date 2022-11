Na základnej škole v Poprade mal chlapec nožom ohrozovať spolužiačku

Poprad 16. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje prípad, pri ktorom na jednej zo základných škôl v Poprade mal podľa medializovaných informácií nožom ohrozovať chlapec svoju spolužiačku. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že Obvodné oddelenie Policajného zboru v Poprade prijalo trestné oznámenie od riaditeľa Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. "To bolo následne doplnené aj zákonným zástupcom maloletej poškodenej," uviedla.



K napadnutiu podľa hovorkyne došlo ešte v pondelok (14. 11.). Viaceré médiá informovali o tom, že chlapec mal prísť k spolužiačke s malým nožom v ruke a priložil jej ho k hrdlu. "Vo veci podozrenia z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa vykonávajú procesné úkony. Vzhľadom na to, že zainteresované osoby sú maloleté, k predmetu veci v súčasnej dobe nebudeme poskytovať ďalšie informácie," uzavrela Ligdayová.