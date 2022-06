Polícia vyšetruje prípad poškodovania dverí na predajni v Bratislave

Bratislava 5. júna (TASR) – Polícia vyšetruje prečin poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo ešte začiatkom mája na Vavilovovej ulici v Bratislave. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi, obracia sa preto na verejnosť. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Podľa doterajších informácií sa mal incident stať v období od 9. mája od 17.50 h do 10. mája do 8.00 h, keď mal páchateľ poškodiť vchodové dvere jednej z predajní. "K poškodeniu malo dôjsť tak, že neznámym predmetom postriekal dvere s nápismi a následne mal rozbiť sklenenú výplň dverí," približuje polícia.



Informácie o osobách či skutočnostiach, ktoré by súviseli s prípadom, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.