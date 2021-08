Polícia vyšetruje prípad utopených mačiat pri Humennom

Brestov 16. augusta (TASR) – Päť mačiat utopil zatiaľ neznámy páchateľ v obci Brestov neďaleko Humenného. Ako informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová, humenský vyšetrovateľ vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania zvierat.



"Páchateľ usmrtil päť mačiatok, a to takým spôsobom, že ich vložil do malého čierneho látkového vrecúška, do ktorého vložil aj kameň. Všetko zviazal a hodil do potoka v mieste neďaleko multifunkčného ihriska v obci Brestov," priblížila s tým, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá.